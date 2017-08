Tim Cook mailt personeel Apple: "Ben het niet eens met de president, haat is een kanker"

© afp.

De ceo van Apple, Tim Cook, heeft duidelijk stelling genomen in het debat dat de VS na de dramatische gebeurtenissen in Charlottesville bezighoudt. Cook mailde zijn personeel met de boodschap dat hij het grondig oneens is met de omstreden uitspraken van de Amerikaanse president. Hij kondigde ook een schenking van twee miljoen dollar aan twee goede doelen aan. Recode kon de mail inkijken.

"Zoals bij velen onder jullie is gelijkheid het basisprincipe van mijn overtuigingen en waarden", begint Cook zijn betoog aan het personeel. "Wat in Charlottesville is gebeurd, hoort niet thuis in ons land. Haat is een kanker, en als die niet aangepakt wordt, verwoest ze alles op haar pad. De littekens blijven generaties lang, zo leert de geschiedenis ons keer op keer, zowel in de VS als daarbuiten."



De timing van Cook is niet toevallig. Gisteren oogstte Donald Trump bijna algemene verontwaardiging met zijn visie dat de escalatie van het geweld in Charlottesville de schuld is van twee kanten. Dus niet alleen die van de extreemrechtse neonazi's en 'white supremacists', maar ook van de linkse tegenbetogers. Tim Cook verwerpt die stelling in zijn mail: "Ik ben het niet eens met de president en met anderen die white supremacists en nazi's moreel gelijkschakelen met zij die zich tegen hen verzetten door op te komen voor mensenrechten."



Apple zal - "in de nasleep van de tragische en weerzinwekkende gebeurtenissen in Charlottesville" - twee miljoen dollar schenken aan twee organisaties die voor mensenrechten opkomen en tegen racisme strijden. De techreus zal bovendien alle donaties van het personeel aan bepaalde goede doelen tot eind september verdubbelen. Ook klanten krijgen de komende dagen de kans om via iTunes op een makkelijke manier geld te schenken aan het Southern Poverty Law Center, een van de projecten die Apple steunt.