"Ik zie er gezond uit. En toch kreeg ik enkele uren na deze foto te horen dat ik ergste vorm van longkanker heb"

"Enkele uren nadat deze foto genomen werd, kreeg ik te horen dat ik longkanker heb. In de vierde fase bovendien. Ik ben een dertigjarige fitnesscoach, ga vaak lopen, rook niet en eet gezond. Ook al heb je kanker, je ziet er dus niet noodzakelijk ziek uit." Qua stomp in de maag kan deze waarschuwing van Vicky Veness alvast tellen.

De vrouw uit de Britse stad Cheltenham benadrukt dat de symptomen soms heel subtiel en sporadisch kunnen opduiken. "Veel huisartsen dachten dat ik gewoon last had van astma. Moraal van het verhaal: als je je niet goed voelt om wat voor reden ook, ga naar de dokter. Stel alles in vraag en blijf teruggaan tot je antwoorden krijgt. Dit was de meest emotionele en fysiek uitdagende week van mijn leven, maar nu is het tijd om ertegen te vechten."



Vicky besloot open kaart te spelen om te benadrukken dat echt iedereen het slachtoffer kan worden. "Als je longkanker zegt, denk je meteen aan iemand die rookt. Ik wil duidelijk maken dat dit niet altijd het geval is."



"Last van een aanhoudende hoest? Dan hoop ik dat je dankzij mijn getuigenis toch eens naar de dokter gaat. Net omdat ik er zo gezond uitzie, werd bij mij nooit aan longkanker gedacht. Pas na achttien maanden kreeg ik deze bikkelharde diagnose, zoiets geeft toch stof tot nadenken."