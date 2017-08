Strijdvaardige Trump haalt nu uit naar linkse groeperingen in Charlottesville

Bewerkt door: LB

15/08/17 - 22u57 Bron: New York Times

President Trump stond de pers te woord in de lobby van de Trump Tower in New York. © afp.

President Trump heeft er vandaag op gehamerd dat hij zaterdag niets verkeerds deed toen hij weigerde specifiek neonazi's en groepen blanke suprematisten te veroordelen. "Voor ik iets zeg, ken ik graag de feiten", verdedigde hij zich. In een lange en strijdvaardige discussie met reporters in de Trump Tower verwierp de president herhaaldelijk de kritiek die hij van zowel Democraten als partijgenoten had gekregen omdat hij dagenlang wachtte alvorens hij de extreemrechtse groepen expliciet noemde maar de schuld "aan beide kanten" legde. Integendeel: hij leverde vandaag felle kritiek op 'alt-left' groepen, extreemlinks dus, die volgens hem "zeer, zeer gewelddadig" waren toen ze in Charlottesville een betoging hielden tegen de manifestatie van extreemrechts. Die laatsten waren volgens Trump overigens "heus niet allemaal neonazi's".