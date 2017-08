Drie vrouwen plegen zelfmoordaanslag in Nigeria: tientallen doden

Door: redactie

16/08/17 - 01u01 Bron: ANP, Belga

Inwoners verzamelen zich op de markt in Maiduguri na een eerdere terreuraanval. (archieffoto) © afp.

Drie vrouwen hebben zichzelf gisteren opgeblazen in het noordoosten van Nigeria. Daarbij zijn tientallen doden en meer dan 80 gewonden gevallen, zeggen lokale bronnen.

In de streek is de islamitische terreurorganisatie Boko Haram actief. Illustratiefoto. © afp.

Een vrouw blies zichzelf op op een markt in een stad op een 25-tal km van Maiduguri, de hoofdstad van de regio Borno. Zeker 27 mensen kwamen naast de terroriste om, zeggen twee lokale bronnen aan al-Jazeera.



Twee andere zelfmoordterroristen sloegen toe aan de ingang van een nabijgelegen vluchtelingenkamp. Daar vielen voorlopig enkel gewonden, zegt een bron binnen de hulpdiensten. In totaal gaat het om een tachtigtal gewonden.



Hoewel de aanslagen nog niet zijn opgeëist, draagt de aanpak wel de stempel van terreurorganisatie Boko Haram, klinkt het. Die jihadistische militie probeert een islamitische staat te creëren in het noordoosten van Nigeria. Het geweld kostte reeds het leven aan meer dan 20.000 mensen en deed ongeveer 2,7 miljoen mensen op de vlucht slaan.



Boko Haram is berucht voor het rekruteren en ontvoeren van vaak jonge meisjes, die na te zijn gehersenspoeld worden ingezet voor de jihad.