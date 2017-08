Vrouw Mugabe terug in Zimbabwe na beschuldigd te zijn van mishandeling

Bewerkt door: LB

15/08/17 - 21u06

Grace Mugabe (52), echtgenote en mogelijk opvolger van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe (93). © ap.

De echtgenote van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe is vandaag teruggekeerd in eigen land, na te zijn beschuldigd van mishandeling van een jonge vrouw in Johannesburg. De Zuid-Afrikaanse politie probeerde Grace Mugabe (52) via haar advocaten te bewegen zich aan te geven. Dat lukte niet.