FARC-rebellen leggen wapens neer na meer dan 50 jaar strijd in Colombia

15/08/17 - 19u41 Bron: Belga

Twee FARC-rebellen. © afp.

Colombia Met de teruggave van alle wapens is het meer dan 50 jaar durende conflict met de linkse FARC-guerrilla in Colombia officieel als beëindigd verklaard. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties ontvingen vandaag de laatste wapens en ook de laatste springstof werd ingezameld.

Ook president Juan Manuel Santos nam aan de plechtigheid in Fonseca, in het oosten van Colombia aan de grens met Venezuela, deel. "Vandaag blaast het conflict zijn laatste adem uit. Met de ontwapening is het conflict echt beëindigd en begint een nieuwe fase in het leven van onze natie", stelde Santos.



De communistische FARC werd tijdens de burgeroorlog in 1964 opgericht. Het duurde tot 2012 tot beide partijen rond de gesprekstafel gingen zitten. Een eerste vredesakkoord werd door het Colombiaanse volk weggestemd. Een aangepaste versie werd vorig jaar dan toch goedgekeurd. President Santos kreeg hiervoor overigens de Nobelprijs voor de Vrede.