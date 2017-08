Thaise student naar de cel wegens majesteitsschennis

Door: redactie

In Thailand is een studentenleider tot twee en een half jaar celstraf veroordeeld op grond van majesteitsschennis. De jongeman had op Facebook een kritisch portret over de koning gedeeld.







De 25-jarige Jatupat Boonpatararaksa deelde op Facebook een portret van Maha Vajiralongkorn, de koning van Thailand. Het door de Thaise dienst van de Britse openbare omroep BBC gepubliceerde artikel zorgde voor ophef in Thailand, omdat het inzoomt op de capriolen en het karakter van de vorst, een taboe in een land dat geen kritiek op de monarchie tolereert.



Boonpatararaksa werd veroordeeld tot vijf jaar celstraf, maar de straf is volgens de vader van de student gehalveerd omdat hij schuldig pleitte. Het was de eerste keer dat de student schuld bekende. Zijn advocaten konden vandaag nog niet aangeven of hun cliënt in beroep gaat.



Mensen die in Thailand beticht worden van majesteitsschennis worden quasi altijd veroordeeld. Ze riskeren tot vijftien jaar cel en velen pleiten schuldig met het oog op strafvermindering.



Sinds de militaire coup van 2014 werden bijna 120 mensen achter de tralies gezet omdat ze de monarchie beledigd zouden hebben, voornamelijk via Facebook. De student is de eerste die in de cel belandt sinds Vajiralongkorn in oktober vorig jaar zijn vader opvolgde.