Nu al 85 kinderen gestorven in Indiaas ziekenhuis door gebrek aan zuurstof

Door: redactie

15/08/17 - 09u11 Bron: Belga

Een moeder troost haar kind in het ziekenhuis van Gorakhpur. © afp.

Afgelopen weekend zijn nog eens 25 kinderen om het leven gekomen in een ziekenhuis in India vanwege een tekort aan zuurstoftoevoer. In totaal kwamen in een week tijd zo al 85 kinderen om, zo blijkt uit een nieuwe balans van de autoriteiten.