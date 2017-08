Aan festivalgangers Leeds en Reading: laat je ananassen thuis

lva

15/08/17 - 01u41 Bron: Belga, BBC

© epa.

Ben je van plan om naar de Engelse muziekfestivals in Reading en Leeds te trekken, die eind augustus gelijktijdig plaatsvinden? Dan laat je best niet enkel wapens, drones en glas thuis, maar ook ananassen. De organisatie heeft het fruit toegevoegd aan de lijst met verboden voorwerpen, geeft de BBC vandaag mee. Het verbod komt er omdat heel wat fans ananassen meenemen naar optredens van de Engelse band Glass Animals, die in een van hun songteksten naar de exotische fruitsoort verwijzen.

Glass Animals © AFP.

Tijdens het laatste weekend van augustus (25-27/8) kunnen muziekliefhebbers terecht in Reading en Leeds voor de gelijknamige festivals die dezelfde affiche delen, gesierd door Muse, Eminem, Bastille, Fatboy Slim en vele anderen.



"Ananassen in mijn hoofd"

Toch is het vooral uitkijken naar het optreden van Glass Animals sinds de organisatie besloot om ananassen op de lijst met verboden voorwerpen te plaatsen. In het verleden brachten fans van de groep regelmatig dit soort fruit mee naar optredens omdat ze in het nummer Pork Soda op een bepaald moment "pineapples in my head", "ananassen in mijn hoofd", zingen.



"De organisatoren zijn een beetje bezorgd over de honderden ananassen die zouden worden meegebracht naar de festivalsite, daarom vragen ze aan de fans om ze niet mee te brengen", zegt een woordvoerder aan BBC.



"Watermeloenen mogen wel?"

Het verbod lijkt echter het omgekeerde effect te genereren. Drummer Joe Seaward liet al weten dat het "een uitdaging" is om op te duiken met ananassen. "Al wie niet van plan was om een ananas mee te nemen, zal het nu zeker wel zijn", zei hij. En de drummer zag er zelfs een zorgwekkende tendens van "fruitisme" in. "Watermeloenen mogen wel maar ananassen niet?".