Minstens zes doden bij bomaanslag op Pakistaanse soldaten

Door: redactie

14/08/17 - 22u55 Bron: Belga

Bij een bomaanslag in het district Harnoi van de Pakistaanse provincie Beloetsjistan zijn minstens zes soldaten omgekomen. De aanslag vond, allicht niet toevallig, plaats op Onafhankelijkheidsdag in Pakistan.

Precies zeventig jaar geleden werden zowel Pakistan als India onafhankelijke staten, na eeuwenlang deel te hebben uitgemaakt van het Britse imperium.



Zaterdag reeds was in Quetta, de hoofdstad van Beloetsjistan, een militair voertuig het doelwit van een bomaanslag. Bij die explosie kwamen minstens 15 mensen, onder wie acht militairen, om en vielen meer dan dertig gewonden. Die aanslag is nog niet opgeëist.