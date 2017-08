Wagen rijdt met opzet in op terras Franse pizzeria: meisje (13) dood, zes anderen zwaargewond, "terrorisme uitgesloten"

TT

14/08/17 - 21u49 Bron: BFMTV

Een wagen is vanavond met opzet ingereden op het terras van een pizzeria in de Franse stad Sept-Sorts in het departement Seine-et-Marne, ten oosten van Parijs. Er is volgens Franse media een meisje van 13 jaar omgekomen, vier anderen zijn in kritieke toestand. De bestuurder is opgepakt, er zou geen sprake zijn van een terroristisch motief, eerder van een "psychologisch instabiel persoon" die mogelijk zelfmoord wilde plegen.