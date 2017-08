Extreemrechtse Amerikanen kondigen nieuwe betoging aan

Bewerkt door: LB

14/08/17 - 20u01 Bron: ANP

Matthew Heinbach van de blanke nationalistenpartij Traditionalist Workers Party omringd door journalisten bij de rechtszaal in Charlottesville waar de dader van de terreuraanslag James Alex Fields borgtocht werd geweigerd. © afp.

Amerikaanse blanke nationalisten, neonazi's en andere rechts-radicale groepen hebben een nieuwe demonstratie aangekondigd op 11 september. De groepen willen onder het motto 'witte levens doen er toe' betogen bij de Texas A&M-universiteit in het zuiden van het land. Dat meldt The Battalion, het universiteitsblad van Texas A&M.