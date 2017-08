Bijna 100 nieuwe vulkanen ontdekt onder ijskap van Antarctica, maar zijn ze ook gevaarlijk?

TT

Wetenschap Twee kilometer diep onder de ijslaag op Antarctica hebben wetenschappers in totaal bijna 100 nieuwe vulkanen ontdekt. Het gebied wordt daarmee waarschijnlijk ineens de grootste vulkaanketen ter wereld, die grote veranderingen teweeg kan brengen in de zeespiegel.

47 vulkanen waren er tot nu toe bekend in het gebied in het westen van Antarctica, en daar zijn er nu in één klap nog eens 91 bijgekomen. Tot die opmerkelijke vaststelling kwam een team van wetenschappers van de universiteit van Edinburgh. De totale keten die nu bekend is geworden, is waarschijnlijk groter dan welk ander vulkanisch gebied op aarde dan ook, inclusief de massieve Oost-Afrikaanse Riftvallei, die tot nu toe de grootste concentratie aan vulkanen telde, met bijvoorbeeld ook de Kilimanjaro.



De vulkanen die al gekend waren op de Zuidpool, steken allemaal minstens gedeeltelijk boven de ijskap uit, waardoor ze de afgelopen eeuw gemakkelijk te registreren waren. Maar een team geologen heeft nu voor het eerst ook het gebied ónder het ijs bekeken door de resultaten van verschillende radaronderzoeken en andere metingen in het ijs in detail te analyseren. De wetenschappers zochten daarbij specifiek naar kegelvormige uitstulpingen van basaltsteen, die zouden wijzen op de top van een vulkaan.



En de resultaten zijn verbluffend. De 91 vulkanen verschillen in hoogte van 100 tot 3.850 meter en bevinden zich allemaal in een 3.500 kilometer lange keten aan de westelijke zijde van Antarctica.