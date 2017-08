Australische vicepremier is Nieuw-Zeelander en mag dus niet in parlement zetelen

EB

14/08/17 - 07u43 Bron: Reuters, ANP

Barnaby Joyce. © epa.

De Australische vicepremier Barnaby Joyce heeft vandaag gezegd dat hij misschien een dubbele nationaliteit heeft en daardoor niet in het parlement mag zetelen.

Joyce werd vorige week door ambtenaren ervan op de hoogte gesteld dat hij zowel de Australische als de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft. In Australië mogen politici niet meedoen aan de parlementsverkiezingen als ze een dubbele nationaliteit hebben. Een paar weken geleden moesten om die reden nog twee senatoren ontslag nemen.



Joyce is in Australië geboren. Zijn moeder is Australische en zijn vader is geboren in Nieuw-Zeeland als Brits staatsburger. "Ik noch mijn ouders hebben ooit een reden gehad om te geloven dat ik een burger van een ander land kan zijn", zei Joyce vandaag. Hij heeft het Australisch hooggerechtshof gevraagd zich over zijn zaak te buigen.