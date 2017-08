Pence bedaart gemoederen: "Vreedzame oplossing mogelijk voor Venezuela"

lva

14/08/17 - 06u37 Bron: Reuters, The Hill

© afp.

Venezuela Een vreedzame oplossing voor de politieke crisis en onrust in Venezuela is mogelijk. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence gisteren tijdens een persconferentie in het Colombiaanse Cartagena nadat Trump vrijdag dreigde met een militaire interventie.

Het dreigement van Trump stuitte op veel kritiek en niet enkel vanuit Amerikaanse en Venezolaanse hoek. Ook landen zoals Peru, Mexico en Colombia, alles behalve sympathisanten van het bewind van president Maduro in Venezuela, veroordeelden de uitspraak.



Pence zei net zoals Trump dat de VS "veel mogelijkheden voor Venezuela heeft", onder meer een militaire interventie, maar in tegenstelling tot Trump benadrukte hij een diplomatische aanpak. "De president is ervan overtuigd dat we tot een vreedzame oplossing kunnen komen wanneer we samenwerken met onze Zuid-Amerikaanse bondgenoten," zei Pence in Cartagena aan het begin van een zesdaags bezoek aan meerdere Latijns-Amerikaanse landen.



De Colombiaanse president Juan Manuel Santos zei dat een militaire interventie zelfs niet zou mogen worden overwogen. Lees ook Trump bedreigt Venezuela met "militaire optie"

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos schudt vicepresident Mike Pence de hand op de persconferentie in Cartagena in Colombia. © afp.