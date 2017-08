Aanslag in restaurant in Burkina Faso: zeker zeventien doden

lva, eb

14/08/17 - 04u37 Bron: Belga, AD.nl, The Washington Post

© reuters.

Bij een gewapende aanval op een sjiek Turks restaurant in Ouagadougou zijn volgens de Burkinese overheid gisteravond zeker zeventien mensen om het leven gekomen. Verschillende gewonden zijn er bovendien erg aan toe, klinkt het bij de hulpdiensten.

© reuters.

De aanval wordt toegeschreven aan jihadisten. Die openden het vuur op restaurant Istanboel in de hoofdstad van Burkina Faso. "Deze aanval heeft op dit ogenblik al zeventien slachtoffers gemaakt van wie de nationaliteit nog moet bepaald worden en acht gewonden", luidt de regeringsmededeling.



Een onbekend aantal daders heeft zich na de aanval verschanst in het gebouw waar het restaurant gevestigd is, zegt de Burkinese minister van Communicatie Remis Dandjinou op de nationale televisie. Volgens een officier, die anoniem wenst te blijven, worden er mensen gegijzeld in het gebouw. De special forces hebben de aanval op de daders geopend.



Eerder op de avond hadden de hulpdiensten al melding gemaakt van tientallen doden en gewonden, onder hen ook een Turk.



Café-restaurant Istanboel ligt 200 meter van café Cappuccino waar in januari 2016 nog 30 mensen het leven lieten na een terreuraanslag.