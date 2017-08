Duizenden varkens dood bij brand in Nederland

lva

In Agelo in de Twentse gemeente Dinkelland zijn in de nacht van zondag op maandag bij een grote brand op een varkensfokkerij duizenden varkens om het leven gekomen. Twee varkensstallen zijn volledig uitgebrand. Slechts enkele varkens wisten te ontsnappen.