Zeker 6 gewonden bij ontploffing in toeristische buurt van Lissabon

In Lissabon was er gisteravond een explosie, gevolgd door een brand in een appartementsgebouw in een populaire toeristische buurt van de Portugese hoofdstad. Er vielen zeker zes gewonden, onder wie enkele buitenlanders, laten de lokale autoriteiten weten.

Twee mensen zijn er erg aan toe.



Op het moment van de ontploffing waren er dertien mensen aanwezig in het gebouw in de Alfama-wijk. Er zouden ook enkele toeristen gewond zijn geraakt, zegt Carlos Castro van de civiele bescherming, zonder verder in detail te treden over hun nationaliteit.



De brand die volgde op de ontploffing was snel onder controle. Officieel is de oorzaak voor de explosie nog niet gekend, maar lokale media citeren getuigen die zeggen dat er een gaslek was. Verschillende media berichten dan ook dat de twee gewonden werknemers zijn van de gasleverancier die ter plaatse kwamen na klachten over een sterke gasgeur in de wijk.