Seksistische mail van manager over Rosette (29) gaat viraal nadat man per ongeluk op 'reply all' duwt

Koen Van De Sype

13/08/17 - 17u34 Bron: Facebook

Ze was een veelbelovende carrière begonnen in een talentenbureau in Hollywood, maar in maart van dit jaar ging het opeens fout voor de Amerikaanse Rosette Laursen (29) uit Los Angeles. Ze vroeg aan haar baas of ze een dag vrij kon krijgen voor de Internationale Vrouwendag, maar die zag dat niet zitten en stuurde per ongeluk zijn ongezouten antwoord naar iedereen die bij de oorspronkelijke geadresseerden stond, inclusief de vrouw zelf. En daar betaalt hij nu de prijs voor.

Laursen deelde het verhaal afgelopen week op Facebook en vertelde hoe ze een vriendelijk mailtje stuurde naar haar baas, Michael Eindfeld, en haar collega's. De Internationale Vrouwendag had dit jaar als thema 'een dag zonder vrouw' en riep dames op om niet te gaan werken, zodat iedereen aan den lijve zou ondervinden hoeveel ze elke dag doen en wat het betekent als ze er niet zijn. Laursen wilde er zelfs een dag onbetaald verlof voor nemen. Veel werk was er toch niet op kantoor. (lees hieronder verder) Lees ook Ontslagen Google-ingenieur geeft eerste interview aan rechtse YouTuber: "Ze zijn zo hypocriet"

Maar toen Eindfeld het bericht - voorzien van zijn ongezouten mening - wilde doorsturen naar haar twee - mannelijke - collega's, duwde de man per ongeluk op 'reply all'. En daardoor kwam de mail ook in háár inbox terecht. "Je moet me voor de gek houden", klonk het. "Op het einde van het seizoen waarin we pilootafleveringen van nieuwe producties doen? Iemand zou haar vagina moeten dichtnaaien. Ik neem nooit van mijn leven nog een vrouw aan." (lees hieronder verder) © Facebook.

En hij raasde verder. "Geen bonus voor iedereen die staakt of het seizoen vroeger verlaat. Niemand staakt in de showbizz, we zijn allemaal tegen Trump. Vrouwen worden als diversiteit gezien en krijgen zomaar jobs als schrijvers en regisseurs, terwijl Zach - een mannelijke jood - de bons krijgt. Aanmatigende, egoïstische trut. Heather is wel komen werken. Ik ben er zeker van dat als ze dit geprobeerd had in een castingbureau, ze ontslagen was." (lees hieronder verder) © Facebook.

Toen hij zijn fout besefte, probeerde hij nog zijn verontschuldigingen aan te bieden. "Ik wil me verontschuldigen voor mijn geraas. Ik heb me gedragen als een vrouwenhater. Ik wou gewoon wat stoom aflaten en heb per ongeluk 'reply all' aangeklikt. Ik ben een onnozelaar. Als je terugkomt, kunnen we Nazivernietigingskampje spelen. Je mag me slaan en in de oven steken. Of me kool voederen en onder de douche stoppen. Het spijt me echt verschrikkelijk." (lees hieronder verder) © Facebook.

Laursen was zwaar beledigd en nam ontslag. Haar collega's probeerden haar nog te overtuigen om te blijven en zeiden dat het maar een grapje was, maar daar had ze geen oren naar. "Ze hadden waarschijnlijk door dat het voor hen altijd 'dag zonder vrouw' zou zijn", schrijft ze op Facebook. "En ze waren bang dat ze harder zouden moeten werken. Ik vond het vooral erg dat ze er blijkbaar al zo lang werken dat ze niet meer horen hoe vreselijk de opmerkingen van onze baas zijn. De lijn tussen wat acceptabel is en wat niet, is niet vervaagd: ze is gewoon weg."



Druppel

Volgens Laursen maakte haar baas zich al eerder schuldig aan racistische en discriminerende uitspraken. Maar ze verdroeg het terwijl ze naar ander werk zocht. De mail was echter de druppel. (lees hieronder verder) © Facebook.