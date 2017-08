"Ik ben niet schuldig, maar ben juist de klokkenluider"

Rob Berends en Harm Graat

13/08/17 - 08u40 Bron: AD.nl

© Koen Verheijden.

Fipronil in eieren Een regelrechte nachtmerrie. Daar is Nick Hermens (28) uit het Nederlandse Mill naar eigen zeggen in beland. Justitie en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) beschouwen hem als een hoofdverdachte in het schandaal rond de gifeieren. Ten onrechte, stelt Hermens.

Bestrijding bloedluis in kippenstallen. © Chickfriend. "Ik word kapotgemaakt. Ik heb nooit in fipronil gehandeld. Ik ben juist de klokkenluider. Maanden geleden heb ik de NVWA al getipt. En nu nagelen ze mij aan de schandpaal."



Pro-farma heet het bedrijf dat Hermens sinds een jaar of drie in het Brabantse Mill runt. Hij handelt in bestrijdings- en schoonmaakmiddelen voor de agrarische sector. "Ik lever zelf alleen aan nertsenhouders. Ik heb twee werknemers die de varkens- en rundermarkt bedienen. We doen niks met pluimvee."



De NVWA vermoedt dat Pro-farma óók handelde in fipronil. Op etiketten van producten die donderdag in Lunteren in beslag werden genomen, dook de naam Pro-farma op. "Daar is een logische verklaring voor", stelt Hermens. Hij wijst beschuldigend naar zijn ex-zakenpartner Patrick R. Deze Belg wordt er al langer van verdacht met diens bedrijfje Poultry Vision fipronil te hebben geleverd aan Chickfriend uit Barneveld. "Patrick en ik zijn gebrouilleerd. Na de breuk is hij de naam Pro-farma blijven gebruiken. Ik heb daar met een advocaat tegen gevochten."



Het verklaart volgens hem waarom zijn bedrijfsnaam is gevonden op verdachte goederen. Justitie verdenkt Hermens ervan dat hij juist samenwerkte met zijn ex-compagnon. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie stelt dat hij, net als de twee bestuurders van Chickfriend, wordt verdacht van 'het in gevaar brengen van de volksgezondheid'. Lees ook FAVV: "Gezondheidsraad zei niet dat we eieren moesten testen op fipronil"

Ook vlees van legkippen wordt getest op fipronil

"Ook fipronil gevonden in Belgisch voedingssupplement voor kippen"