Deze leeuw die even komt snuffelen aan een nijlpaard moet dat met zijn leven bekopen

TT

13/08/17 - 07u56 Bron: National Geographic

video Weinig dieren waarbij de verhouding tussen hoe sloom ze eruit zien en hoe gevaarlijk ze in werkelijkheid zijn, zo uit proportie is als bij het nijlpaard. Dat ondervond onlangs ook deze leeuw uit de video, die zijn nieuwsgierigheid met zijn leven moest bekopen.

In de video, opgenomen in het Masaai Mara, een natuurreservaat van 1.700 vierkante kilometer in het zuidwesten van Kenia, is te zien hoe een leeuw wat door het hoge gras doolt vooraleer hij een rustend nijlpaard in het oog krijgt. Nieuwsgierig beslist hij het dier van naderbij te onderzoeken.



Maar dat blijkt het foute idee te zijn: het nijlpaard vindt de vreemde aanwezigheid maar niets, staat recht, draait zich om en gaat achter de leeuw aan. Die krijgt uiteindelijk een flinke beet in zijn hoofd van het nijlpaard en vlucht daarna weg.



Volgens de maker van de video overleefde de leeuw de confrontatie niet. Hij vertelt aan National Geographic hoe hij de beelden in juni kon schieten tijdens zijn huwelijksreis, en de leeuw later dood werd teruggevonden, bloedend uit het hoofd.



Nijlpaarden hebben bijzonder krachtige kaken waarmee ze krokodillen tot 3 meter gewoon doormidden kunnen bijten. Die dieren zien er sloom uit, maar zijn een van de dodelijkste op aarde: elk jaar maken ze in Afrika zelfs meer doden bij de mens dan welke ziekte ook, malaria uitgezonderd.