Aardbeving met kracht van 6,4 voor kust van Sumatra

13/08/17 - 05u35 Bron: belga, reuters

Indonesië Voor de kust van het Indonesische eiland van Sumatra heeft vanochtend een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 6,4 op de Schaal van Richter, meldt het Amerikaans geologisch instituut (USGS). Volgens het Indonesische Geofysische Agentschap is er geen risico op een tsunami.

De beving gebeurde volgens het Amerikaans geologisch instituut (USGS) rond 10 uur plaatselijke tijd op 73 km ten westen van Bengkulu, een stad aan de zuidwestkust van het eiland.



"De aardbeving was vrij hevig en ondiep. Ze werd gevoeld tot in Padang, in het westen van Sumatra. Maar er is geen risico op een tsunami", verzekerde Mochammad Riyadi van het Indonesische Geofysische Agentschap.



Momenteel is er nog niets bekend over mogelijke slachtoffers of schade. Neng Hasnah, een inwoner van Bengkulu verklaarde aan persagentschap AFP dat hij meerdere seconden een intense beving voelde, waardoor hij net als vele inwoners uit zijn huis vluchtte. "Ik droeg mijn kleindochter van zeven maanden en moest lopen. Alle buren kwamen uit hun huizen gerend", getuigde de vrouw.



Indonesië ligt op de Pacifische Ring van Vuur, een hoefijzervormig gebied langs de kusten van de Stille Oceaan dat vaak door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen wordt getroffen.



In december vorig jaar vielen er bij een aardbeving in de provincie Atjeh, in het uiterste noorden van Sumatra, meer dan honderd doden.