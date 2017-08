Rellen in Charlottesville eisen 3 mensenlevens, 30 anderen gewond

Door: redactie

video Bij een manifestatie van rechtse extremisten en neonazi's in de stad Charlottesville, in de Amerikaanse staat Virginia, is het tot zware botsingen gekomen met tegenbetogers. Na uren van confrontaties reed een wagen met opzet in op een groep tegenbetogers. Daarbij viel één dode. Dertig andere mensen raakten gewond, vijf zijn nog kritiek. Eén man is opgepakt. In de omgeving van het incident crashte ook een politiehelikopter. De twee inzittenden kwamen om.

Video from @brennanmgilmore shows car plowing into counter-protesters in #Charlottesville before speeding away (Warning: Graphic) pic.twitter.com/jG671o23M1 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) August 12, 2017

© afp. Aanleiding voor de demonstratie onder het motto "Unite the Right" was een beslissing van het stadsbestuur om een standbeeld van de geconfedereerde generaal Robert E. Lee uit de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) te verwijderen. Op de manifestatie werden tot 6.000 deelnemers uit verschillende spectra van extreemrechts verwacht.



Nog voor de demonstratie goed en wel van start ging, kwam het tot zware confrontaties tussen manifestanten en tegenbetogers, die naar Charlottesville zijn gekomen om tegen de extreemrechtse manifestatie te betogen. Daarbij gebruikten de manifestanten onder meer pepperspray tegen elkaar.



De politie is tussenbeide gekomen en de manifestatie werd verboden en ontbonden. De gouverneur van Virginia, Terry McCauliffe, en het stadsbestuur kondigden na de uitbraak van de gewelddadigheden de noodtoestand af in Charlottesville. Een dergelijke maatregel maakt het makkelijker om bijkomende veiligheidstroepen te laten aanrukken.



(lees hieronder verder) #BREAKING: I just watched a car plow through dozens of protesters. Extremely heavy injuries #Charlottesville pic.twitter.com/rE8DWUmrfD — Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) August 12, 2017

Wagen rijdt in op tegenbetogers I am heartbroken that a life has been lost here. I urge all people of good will--go home. — Mike Signer (@MikeSigner) Sat Aug 12 00:00:00 MEST 2017 We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat Aug 12 00:00:00 MEST 2017 I am furious & heartsick by the car crash that has injured many. Please all-go home to your families. We can work tomorrow. GO HOME! PLEASE! — Mike Signer (@MikeSigner) Sat Aug 12 00:00:00 MEST 2017 Ook nu is het nog onrustig in de stad. Een wagen is ingereden op een groep tegenbetogers. Daarbij vielen volgens de eerste berichten zeker meerdere gewonden. Op beelden is te zien hoe een wagen aan grote snelheid inrijdt op een groep betogers. De wagen botst hard op een ander voertuig, waarna het voertuig achteruit opnieuw wegrijdt.



Op andere beelden is te zien hoe demonstranten gewond tegen de grond liggen. Minstens één persoon, een 32-jarige vrouw, kwam om het leven. Vijf andere mensen verkeren in kritieke toestand, vier zijn zwaargewond, zegt het universiteitsziekenhuis van Virginia.



De bestuurder van de wagen, de 20-jarige James Alex Fields Jr. - een blanke man uit Ohio, werd opgepakt. Hij zal worden aangeklaagd voor moord, opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen en vluchtmisdrijf. De FBI heeft een onderzoek geopend. Daarnaast heeft de politie overigens nog drie andere mannen gearresteerd.



Mike Signer, de burgemeester van Charlottesville, roept iedereen ook op naar huis te gaan. "Ik ben woedend en moedeloos door de crash die velen heeft verwond. Asjeblief, ga allemaal naar huis, naar jullie families. GA NAAR HUIS! ASJEBLIEF!"



Ondertussen heeft de politiecommissaris van Charlottesville ook de toestemming gekregen om een avondklok in te stellen. Voorlopig werden er op dat vlak echter nog geen maatregelen getroffen, zegt burgemeester Signer op Facebook.



Trump veroordeelt geweld "van alle kanten" What is vital now is a swift restoration of law and order and the protection of innocent lives.#Charlottesville pic.twitter.com/DB22fgnu6L — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat Aug 12 00:00:00 MEST 2017 We must remember this truth: No matter our color, creed, religion or political party, we are ALL AMERICANS FIRST. pic.twitter.com/FesMiQSKKn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat Aug 12 00:00:00 MEST 2017 Nadat hij het geweld op Twitter al snel had veroordeeld ("Er is geen plaats voor dit soort geweld in in de Verenigde Staten"), reageerde president Trump ook voor de camera's op het geweld in Charlottesville.



"We veroordelen dit geweld van alle kanten in de strengst mogelijke bewoordingen", zo zei Trump. "Ons land kent dit soort geweld al lang. Het heeft geen plaats in de Verenigde Staten. Het is nu van levensbelang om orde en tucht te herstellen en de levens van onschuldigen te beschermen. Niemand in onze maatschappij zou moeten vrezen voor zijn veiligheid en geen kind zou moeten vrezen om buiten te gaan en te spelen."



"We moeten deze waarheid herinneren", zegt Trump nog. "Ongeacht onze kleur, geloof, religie of politieke partij, we zijn allemaal eerst Amerikanen."



