Noodtoestand na extreemrechts protest

Door: redactie

12/08/17 - 18u50 Bron: vtmnieuws.be

video

In Charlottesville in de Amerikaanse staat Virginia is de noodtoestand uitgeroepen, na rellen tussen extreemrechtse betogers en extreemlinkse tegenbetogers. Dit weekend vindt er één van de grootste extreemrechtse manifestaties plaats in jaren. Verschillende neonazi en racistische groeperingen zoals de Ku Klux Klan komen er protesteren tegen het weghalen van een standbeeld van een generaal uit de burgeroorlog. Verschillende extreemlinkse organisaties houden daarom een tegenbetoging. Uren voor de manifestatie vandaag begon kwam het al tot een confrontatie tussen de extreemrechtse betogers en hun tegenstrevers. De demonstranten waren gekleed in camouflagekleding en hadden Confederatievlaggen en swastika's bij zich. Verschillende mensen werden in elkaar geslagen en er werd met stenen en waterflessen gegooid. De burgemeester van