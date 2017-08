"Ik haat je! Ik hoop dat je wegrot": fotografe schiet kinderen en liefdesrivale dood om haar ex te kwetsen

Sven Van Malderen

Een Amerikaanse moeder heeft vorige maand haar twee kinderen én haar liefdesrivale doodgeschoten. Uit de afscheidsbrieven die nu vrijgegeven werden, blijkt duidelijk dat Jessica Edens haar ex wilde treffen. "Ik haat je. Ik hoop dat je wegrot", klinkt het onder meer. Na de laffe daad pleegde de 36-jarige fotografe uit South Carolina zelfmoord.

Jessica en Ben waren in een lastige echtscheiding verwikkeld geraakt. Dat hij intussen een nieuwe vriendin had, kon in haar ogen absoluut niet door de beugel: Jessica liet geen kans onbenut om het leven van Meredith Rahme (28) zuur te maken.



Op 13 juli sloegen de stoppen echter helemaal door. Jessica vermoordde eerst Meredith in de parkeergarage van haar appartementsgebouw. Daarna reed ze met haar kinderen naar het racecircuit Greenville-Pickens Speedway, tien kilometer verderop. Daar schoot ze haar dochter Harper (5) en haar zoon Hayden King (9) op de achterbank dood.

Laatste telefoontje

Net vooraleer Jessica zelfmoord zou plegen, belde ze nog eens naar Ben. "Iedereen die je graag ziet, is er nu niet meer. Versta je dat? Ik ben de volgende", klonk het.



De hulpdiensten vonden haar Jeep uiteindelijk rond 17 uur, met draaiende motor en de deuren op slot. Voor de toegesnelde agenten zat er niets anders op dan met hun wapenstok een raam in te slaan. Hulp kon echter niet meer baten.

Afscheidsbrieven

In de wagen lagen wel nog drie afscheidsbrieven. De eerste was gericht aan Jessica's familie. "Beste ouders en zus, het spijt me dat ik jullie nu zo'n pijn doe. Jullie zijn er altijd voor mij geweest, ik zie jullie heel graag. Ik weet dat wat ik gedaan heb egoïstisch is, maar ik kan met deze pijn niet langer leven. Het is te veel geworden. Mijn kinderen en ik hebben genoeg afgezien. Het spijt me enorm."



Ook tegenover haar eerste echtgenoot Nate bood ze haar excuses aan. "Ik weet niet wat ik moet zeggen, woorden schieten tekort. Jij hebt me mijn eerste kind (Hayden King; nvdr) gegeven, daar ben ik je eeuwig dankbaar voor. Het was nooit mijn bedoeling om je pijn te doen, het spijt me."