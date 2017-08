"Het was betreurenswaardig": dolle Indische olifant doodgeschoten nadat hij 15 mensen vertrappelde

Bewerkt door: aja

Een wilde olifant, die in het noordoosten van het land 15 mensen heeft vertrappeld, is na een moeilijke klopjacht doodgeschoten. De 25-jarige dikhuid had eerder in de bosrijke bergstreek in de deelstaat Jharkhand zo veel schrik veroorzaakt, dat de inwoners uit hun dorpen waren gevlucht. De olifant had in maart eerst vier mensen in de aanpalende deelstaat Bihar en dan nog eens elf anderen in Jharkhand gedood.