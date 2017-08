Belgische wordt hoofd antiterrorismedienst van de Verenigde Naties

Bewerkt door: aja

12/08/17 - 14u33 Bron: Belga

De Belgische Michèle Coninsx wordt directeur van het directoraat Contraterrorisme van de Verenigde Naties. Ze volgt in die functie de Fransman Jean-Paul Laborde op, zo meldt de VN in een persbericht.

Coninsx is momenteel voorzitter van Eurojust, het orgaan voor justitiële samenwerking in de EU, en ook voorzitter van het Counter Terrorism Team van Eurojust.



Voordien was ze onder meer procureur in België. Coninsx behaalde twee masterdiploma's, Rechten en Criminologie, aan de Vrije Universiteit Brussel.