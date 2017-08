"Belgische delegatie met ex-PVDA'er Jef Bossuyt in Noord-Korea voor festival"

Door: redactie

12/08/17 - 14u16 Bron: Belga

Jef Bossuyt bij Terzake in 2011. © VRT.

Op een moment dat de geopolitieke spanningen rond Noord-Korea hoog oplopen, zijn verschillende buitenlandse gasten er aangekomen voor een "internationaal festival". Dat meldt het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA. Volgens het agentschap zakte ook een Belgische delegatie af onder leiding van voormalig PVDA'er Jef Bossuyt.

Het gaat om de viering van het vijfde "Internationale Festival ter Ere van de Grote Personen van de berg Paektu". KCNA verspreidde enkele foto's van de aankomst van de internationale gasten. In de lijst van aanwezigen staat ook Jozef Bossuyt. Of er nog andere Belgen meereisden, is niet meteen duidelijk. Bossuyt was telefonisch niet bereikbaar.



In 2011 kwam Bossuyt in een mediastorm terecht toen hij in een uitzending van Terzake verklaarde dat er inspraak bestaat in Noord-Korea. Bossuyt werd uit de PVDA gezet en partijvoorzitter Peter Mertens maakte inmiddels duidelijk dat voor mensen met sympathieën voor Noord-Korea geen plaats is bij de partij.