Rusland formaliseert oprichting van 'onafhankelijk' antidopingagentschap

Door: redactie

12/08/17 - 12u47 Bron: Belga

De Russische premier Dmitri Medvedev heeft op eergisteren zijn handtekening gezet onder het nieuwe decreet. © ap.

De Russische overheid heeft met de publicatie van een decreet de oprichting van een nieuw antidopingagentschap geformaliseerd. Het labo zal onafhankelijk van het ministerie van Sport functioneren. Dat is een absolute voorwaarde in het rehabilitatieproces van het sinds 2015 geschorste Russische antidopingagentschap Rusada.

Met het document, dat op 10 augustus door eerste minister Dmitri Medvedev is ondertekend, wordt formeel de oprichting goedgekeurd van een nieuw antidopinglabo dat zal functioneren onder de bevoegdheid van de Universiteit van Moskou.



De banden met het ministerie van Sport worden doorgeknipt, benadrukt de Russische overheid zaterdag in een persbericht. "Omdat de universiteit een publieke organisatie is, zal het labo onafhankelijk van de machtsstructuren werken. Daarmee wordt voldaan aan de internationale antidopingwetgeving uit 2005", luidt het.



De oprichting van het nieuwe labo maakt deel uit van een rist maatregelen die het Russische antidopingbeleid weer geloofwaardig moeten maken. Rusada werd in 2015 geschorst nadat uit een rapport van het Wereldantidopingagentschap WADA bleek dat de Russische staat jarenlang op grootschalige wijze dopinggebruik had georganiseerd. In de nasleep van de publicatie van het rapport schorste de Internationale Atletiekfederatie IAAF de Russische bond. Daardoor waren er amper Russische atleten op de Spelen in Rio en het WK in Londen.