Trump: "Kim Jong-un zal snel spijt hebben"

President Trump heeft tijdens zijn laatste persmoment nog eens duidelijk gemaakt aan Noord-Korea dat hij niet met zich laat sollen. "Als hij iets doet tegen Guam of Amerikaans gebied of dat van een bondgenoot, zal hij het zich beklagen. En hij zal snel spijt hebben", zei Trump. Trump voelt zich gesteund door de Amerikaanse bevolking die zijn scherpe retoriek volgens hem erg waarderen. "Ze zeggen: eindelijk hebben we een president die opkomt voor ons land en voor onze vrienden en bondgenoten." De Amerikaanse president liet eerder vandaag weten op Twitter dat "Alles klaar staat voor een militair ingrijpen, de wapens zijn geladen." Hij hoopt dan ook dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un "ten volle begrijpt" wat hem te wachten staat bij een eventuele aanval.