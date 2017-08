Vuilniswagen kantelt en komt op auto terecht: 5 doden

KVE

11/08/17

In Duitsland zijn vandaag vijf mensen omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. Een gekantelde vuilniswagen kwam in Nagold, in de deelstaat Baden-Württemberg, op een personenwagen terecht, zo meldde de politie van Karlsruhe.