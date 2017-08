Politie moet ingrijpen: blaffende hond houdt buurt wakker, baasjes al weken op vakantie

Door: Ellen Langenhuijsen

De politie in Eindhoven heeft vannacht een hond mee uit een huis genomen. Het dier zou al geruime tijd overlast veroorzaken. De baasjes van de hond blijken al twee tot drie weken met vakantie.

Afgelopen nacht kwam er opnieuw een overlastmelding binnen bij de politie. De buren stoorden zich niet enkel aan het geblaf, ze vonden het vooral zielig dat de hond alleen achtergelaten werd. "Ze hoorden haar regelmatig tekeer gaan met blaffen maar ook zichzelf in slaap janken", zegt de Nederlandse politie. Agenten troffen de hond aan in de tuin van het huis. Het dier zou verzorgd worden door familie en om de dag eten krijgen. Afgelopen nacht trof de politie een tuin vol ontlasting aan. De hond liep ook mank.

In beslag genomen

Vanwege de schrijnende situatie nam de politie contact op met de dierenpolitie. In overleg met de Officier van Justitie werd het dier in beslag genomen.



Op het politiebureau werd direct een bedje voor de hond klaargemaakt. "Hij heeft een tijdje bij de collega's achter de balie gelegen en kreeg water en eten. Door iedereen werd natuurlijk de nodige aandacht aan haar gegeven. Het is een hele lieve en vrolijke hond", aldus nog de politie.



Het dier heeft een eigen plekje in een hondenhok gekregen om tot rust te komen. In de woning is een briefje achtergelaten voor de verzorger. De dierenpolitie neemt de zaak verder op zich en neemt passende maatregelen.