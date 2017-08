Deze Amerikaanse stad is één van de gevaarlijkste plaatsen om te leven. Elke dag wordt er iemand vermoord

Karen Van Eyken

Baltimore verkeert in een diepe crisis. De grootste stad van de Amerikaanse staat Maryland is in de greep van bendegeweld, wraakmoorden, drugsmisbruik en extreme armoede. Het is als het ware een epidemie die wild om zich heen grijpt met zo goed als elke dag een moord. Baltimore rouwt om 211 doden, alleen al dit jaar. En het dieptepunt lijkt nog niet bereikt.

Deze week moest de stad van 622.000 inwoners een nieuwe slag incasseren toen een door de burgers uitgeroepen wapenstilstand nog geen 72 uur standhield. Na 41 uur al werd een 24-jarige man doodgeschoten en een 97-jarige man doodgeslagen.



Ondanks dagelijkse protesten en wakes blijft het bendegeweld de orde van de dag. En blijven er steeds meer doden vallen.



Oorlogsveteraan Wadel Tate (97) stierf in zijn huis met zijn pyama aan toen dieven zijn woning waren binnengedrongen en de bejaarde man met bruut geweld voor altijd het zwijgen oplegden.



Dit jaar kwamen al 211 mensen om, dat is dubbel zo veel als in Chicago.



Tijdens sommige maanden zijn er meer doden dan dagen.

Erricka Bridgeford ijverde mee voor de recente wapenstilstand en weigert om de moed op te geven. "41 uur 'vrede' is al heel wat in een stad waar om de 19 uur een dode valt te betreuren", zei de 44-jarige vrouw die opgroeide in Baltimore. "Elk jaar moet ik naar een viertal begrafenissen van vrienden die zijn doodgeschoten door bendes."



Vorig jaar werden er 318 moorden gepleegd. De vrees is reëel dat het er dit jaar meer dan 400 zullen worden. De hoge criminaliteitscijfers worden volgens de politie veroorzaakt door bendeoorlogen en drugs.



Steeds meer jonge mensen gebruiken drugs om aan hun miserabele situatie te ontsnappen. "Ze wandelen rond als zombies en hebben vaak mentale problemen", verklaarde Gardnel Carter van de organisatie 'Safe Streets'. © afp.