Lugubere moordenaar laat door heel Hamburg lichaamsdelen achter

Koen Van De Sype

11/08/17 - 14u11 Bron: Mopo, The Local

De Duitse stad Hamburg is in de ban van een gruwelijke moordenaar. Al een week worden verspreid over de stad lichaamsdelen gevonden van een 48-jarige prostituee. Gisteren doorzocht de Duitse politie het Goldbekkanal en daar werd het zevende deel bovengehaald. Maar het lichaam is nog altijd niet compleet.

Lucy wordt voor het laatst gezien op dinsdag 1 augustus in een rendez-voushotel in St. Georg, vlakbij het centrale treinstation van de stad. Ze gaat winkelen, maar komt niet meer terug. Wandelaar Drie dagen later, op vrijdag 4 augustus, vindt een wandelaar de eerste twee lichaamsdelen in de Elbe in Rissen, even ten westen van het stadscentrum. Het gaat vermoedelijk om een dij en deel van de ingewanden. Op maandag 7 augustus wordt een torso gespot in het Tiefstack- en het Billekanal in de wijk Rothenburgsort. Die buurt bevindt zich in het zuidoosten van de stad.

Een dag later merkt een kapitein nog een lichaamsdeel op in het Goldbekkanal in Winterhude, een wijk in het noorden van Hamburg. En op 9 augustus blijken er nog twee lichaamsdelen te drijven in de Billehafen, opnieuw in Rothenburgsort.



Intussen heeft de politie zonder resultaat verdergezocht in de Elbe ter hoogte van Rissen. Of er na het Goldbekkanal ook nog andere wateren doorzocht zullen worden, is niet duidelijk. Maar het is nu al vrijwel zeker dat er nog resten van de vrouw gevonden zullen worden. Over de moordenaar zelf is nog niets bekend.



Wetsgeneesheer

Volgens professor Klaus Püschel - een wetsgeneesheer - is de werkwijze van de moordenaar niet ongewoon. "Sinds de jaren 50 hebben we al meer dan 50 gevallen van verminking en het versnijden van lichamen gezien in het Institut für Rechtsmedizin. In sommige gevallen werden de lichaamsdelen op verschillende plaatsen in het bos achtergelaten in verschillende vuilniszakken."