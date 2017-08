IN KAART: Fipronilcrisis treft deze zeventien landen

Bewerkt door: HA

11/08/17 - 13u01 Bron: Belga

© Google.

De fipronilcrisis in de eiersector heeft nu al zeventien landen bereikt. Naast vijftien EU-landen zijn ook Zwitserland en Hongkong getroffen. Dat meldt de Europese Commissie.

© anp.

Zoals bekend zijn in vier Europese landen legbedrijven geblokkeerd omdat er bij de stalreiniging fipronil gebruikt werd en er dus mogelijk gecontamineerde eieren aanwezig zijn. Het gaat om België en Nederland, de twee landen waar de crisis haar oorsprong vindt, en Duitsland en Frankrijk.



Daarnaast maakt de Europese Commissie gewag van dertien andere landen die eieren ontvangen hebben van die geblokkeerde bedrijven. Het gaat om de EU-landen Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië en Denemarken, en buiten de EU om Zwitserland en Hongkong.



"Dit wil niet zeggen dat er in die landen besmettingen vastgesteld zijn", benadrukte Commissiewoordvoerder Daniel Rosario. Wat het dan wel betekent dat ze eieren uit de in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk geblokkeerde bedrijven hebben ontvangen, kan voor elk land anders zijn. "Het wil hoe dan ook zeggen dat het traceringssysteem werkt", aldus Rosario.



De Commissie bevestigt dat er een bijzondere vergadering over de fipronilcrisis belegd wordt met alle getroffen Europese landen. Die bijeenkomst zou op dinsdag 26 september plaatsvinden. Over anderhalve maand dus, maar dat moet de betrokkenen de tijd geven de feiten rustig op een rijtje te zetten. "Dit is dan ook geen crisisvergadering", luidt het bij de Commissie. Het is wel de bedoeling lessen te trekken uit de crisis en te bekijken hoe er "beter samengewerkt en gecoördineerd" kan worden.