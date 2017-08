Fipronilcrisis breidt uit naar 17 landen, waaronder Zwitserland en Hongkong

Bewerkt door: HA

11/08/17 - 13u01 Bron: Belga

© anp.

De fipronilcrisis in de eiersector heeft nu al zeventien landen bereikt. Naast vijftien EU-landen zijn ook Zwitserland en Hongkong getroffen. Dat meldt de Europese Commissie.

Volgens een Commissiewoordvoerder zijn in de Europese Unie naast België en Nederland , de twee landen waar de crisis haar oorsprong vindt, ook Duitsland , Frankrijk , Zweden , het Verenigd Koninkrijk , Oostenrijk , Ierland , Italië , Luxemburg , Polen , Roemenië , Slovakije , Slovenië en Denemarken geraakt. Buiten de EU gaat het dus om Zwitserland en Hongkong . Vanochtend maakte de Commissie bekend dat er een bijzondere vergadering over de crisis belegd wordt met alle getroffen Europese landen. Die bijeenkomst zou op dinsdag 26 september plaatsvinden.

De Franse minister van Landbouw Stéphane Travert deelde vanochtend mee dat meer dan 200.000 uit België en Nederland ingevoerde eieren die met fipronil besmet zijn, sinds april "op de markt" in Frankrijk zijn gebracht. Hij voegde er wel aan toe dat "het risico voor de volksgezondheid bijzonder klein is". Twee Franse bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verpakken van eieren hebben "besmette consumptie-eieren ontvangen uit Nederland en België", zei Travert op radio-omroep RMC. Hij verduidelijkte dat een "eerste partij van 196.000 die uit België kwam" tussen 16 april en 2 mei op de markt werd gebracht en "zonder impact op de gezondheid" werd geconsumeerd.

Producten van de markt gehaald

Het contaminatieniveau stelt geen risico voor de consumenten Franse landbouwminister Stéphane Travert

Volgens de minister bevestigde het Franse voedselveiligheidsagentschap dat het risico "bijzonder klein" was. Toch maakte hij op de radio uit voorzorg de code bekend van de tweede, uit Nederland afkomstige partij van 48.000 eieren die door de winkelketen Leader Price te koop werden aangeboden tussen 19 en 28 juli.



"Het contaminatieniveau stelt geen risico voor de consumenten", zei Travert, "maar nu ze de code kennen, kunnen ze in alle vrijheid de eieren vernietigen of verwijderen." Nog volgens Travert zullen, "in afwachting van de resultaten van de analyses", alle producten van de markt worden gehaald die eieren bevatten die afkomstig zijn van gecontamineerde bedrijven.