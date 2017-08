Aldi verkoopt opnieuw eieren in Duitse winkels

TK

11/08/17 Bron: Belga

© epa.

De Duitse supermarktketen Aldi gaat opnieuw eieren verkopen in Duitsland nadat het tijdelijk de verkoop gestaakt had toen het nieuws over de fipronilbesmetting naar buiten kwam. De Duitse klanten kunnen er echter zeker van zijn dat ze vanaf vandaag verse eieren in de winkelrekken zullen aantreffen, maakt het bedrijf bekend.