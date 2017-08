Zeker 36 doden bij busongeluk in China

Bewerkt door: ib

11/08/17 - 04u45 Bron: Belga

Archieffoto van een busongeluk in 2015 in China, eveneens in de provincie Shaanxi. © reuters.

Bij een busongeluk in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 36 mensen om het leven gekomen. Nog eens dertien anderen raakten gewond, meldt het staatspersagentshap Xinhua vrijdag op basis van lokale overheden.