Te huur in Amsterdam: piepkleine studio mét keuken, maar "koken verboden". Maandprijs: 1.000 euro

10/08/17 - 23u49 Bron: RTL Nieuws

Nederland Dat de huizen- en appartementsprijzen in Amsterdam onder druk staan, is algemeen bekend. Maar het laatste voorbeeld van een op hol geslagen vastgoedmarkt, slaat nu toch wel alles. Te huur is een piepklein studiootje van 35 vierkante meter, met een volledig uitgeruste keuken. Alleen is het "strikt verboden" er te koken. De kostprijs van die vreemde kronken: 1.000 euro per maand, zonder kosten.

Wie meteen nog de kosten wil afrekenen, mag zelfs 1.100 euro neertellen voor het "studio-appartement" in de Jordaan, een populaire wijk in het centrum van de Nederlandse hoofdstad. De "private keuken" wordt als een grote troef omschreven in het zoekertje. "De keuken is volledig ingericht, behalve een kookplaat. Koken is expliciet niet toegelaten in dit appartement. Het appartement heeft wel een microgolfoven en een waterkoker."



Volgens de verhuurder gaat het om een verbod te koken dat is opgelegd "door regels". Wat die regels zijn, is niet bekend. RTL Nieuws kreeg bij de zoekertjeswebsite en de makelaar te horen dat ze daar ook niet wisten om welke regelgeving het ging.



In het appartement, dat ondertussen trouwens effectief een huurder gevonden heeft, mogen voorts nooit meer dan twee personen aanwezig zijn.



De huurvoorwaarden uit het zoekertje zijn niet het enige voorbeeld dat de Amsterdamse huizenmarkt overspannen is, zo weet RTL nog. Onlangs werd in Amsterdam een studio van 14,83 vierkante meter aan de Prinsengracht verkocht voor 150.000 euro. De huizenmarkt in Amsterdam lijkt al een hele tijd hersteld van de economische crisis van 2008. De prijzen voor (kleine) appartementen schieten omhoog, ook door het hoge aantal toeristen dat de stad overrompelt en huiseigenaren die hun panden liever via platformen als Airbnb verhuren. Dat brengt vaak meer op dan een langlopend verhuurcontract.