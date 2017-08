Varkensorganen in mensen weer stap dichterbij

TT

10/08/17

Wetenschap Wetenschappers aan de universiteit van Harvard zijn er voor de eerste keer ooit in geslaagd genetisch gemodicifeerde varkensbiggen te kweken die voor de mens geen schadelijke virussen meer bevatten. Dat zet de deur naar het succesvol transplanteren van varkensorganen in mensen verder op een kier. Mogelijk is de eerste transplantatie al voor over twee jaar.

Wereldwijd staan duizenden mensen op een wachtlijst om een nieuw hart, lever, longen of een ander orgaan te krijgen. Maar de vraag naar organen blijft veel groter dan het aanbod, zodat wetenschappers al tientallen jaren naar alternatieven zoeken.



Die hopen ze al langer te vinden bij varkens, waarvan de organen gelijkaardige afmetingen hebben als die van mensen, en bovendien grote overeenkomsten vertonen. Maar de problemen waren tot nu altijd groter dan de oplossingen. Lees ook Geur van bloesems laat cellen darmkanker afsterven

Geen virussen meer © thinkstock. De resultaten van een nieuwe studie, die vandaag beschreven staan in het wetenschappelijke tijdschrift Science, zijn nu echter bijzonder hoopgevend, zeggen de Harvard-wetenschappers samen met een Amerikaans privébedrijf. Ze zijn erin geslaagd genetisch gemodificeerde biggen te kweken die niet langer dragers zijn van virussen die schadelijk kunnen zijn voor de mens.



Tot nu toe zat het grootste knelpunt bij varkensorganen bestemd voor mensen in die virussen. In 1998 ontdekten onderzoekers diep verborgen in het DNA van varkens dat ze drager zijn van genen voor virussen die ziektes bij mensen kunnen veroorzaken. De virussen, retrovirussen genaamd, konden zich bovendien vanzelf verspreiden naar menselijke cellen en ze infecteren.