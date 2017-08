Man filmt zelf hoe hij vermoord wordt tijdens bondagespel

Bewerkt door: LB

10/08/17 - 15u51 Bron: The Independent

Jason Marshall (links) verstikte tijdens een seksspel zijn slachtoffer Peter Fasoli met een reep huishoudfolie. Daarna stak hij de woonst van Fasoli in brand. © PA.

Een man die zich als undercoveragent uitgaf is veroordeeld wegens moord nadat hij door zijn slachtoffer werd gefilmd terwijl die werd verstikt. De 28-jarige Jason Marshall kreeg zijn slachtoffer Peter Fasoli (58) zo ver dat hij toeliet vastgebonden en gekneveld te worden door Marshall. Dat gebeurde in 2013, in het huis van het slachtoffer in Londen. Twee jaar lang werd zijn dood als een ongeval beschouwd, tot een familielid de beelden aantrof op de harde schijf van zijn computer.

Met de camera op zijn laptop filmde Fasoli hoe Marshall hem verstikte met een stuk huishoudfolie. Daarna stichtte hij brand in het gebouw in een poging zijn sporen uit te wissen. Hoewel Marshall dacht dat hij Fasoli had gedood, is het mogelijk dat hij nog leefde toen de brand werd aangestoken.



Marshall, die zichzelf had uitgegeven als een undercover agent, ontvluchtte Groot-Brittannië en pleegde drie weken later nog een moord in Italië.



Bijna twee jaar na de moord ontdekte een familielid van Fasoli de beelden op diens laptop. Zijn neef Christopher Murgatroyd onderzocht uit nieuwsgierigheid de door de brand beschadigde computer in november 2014. Dat leidde tot Marshalls uitwijzing en arrestatie.



"Zonder de beelden op de laptop zou Marshall met de moord zijn weggekomen. De video, die enorm schokkend is, toont wat zijn intenties waren en ondermijnt elke valse verklaring die hij had kunnen geven. Dat heeft tot zijn veroordeling geleid", zo laat het parket weten. Marshall werd schuldig bevonden aan moord en brandstichting, hij zal pas later weten welke straf hij krijgt.