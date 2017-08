Vluchtelingenboot meert aan tussen toeristen

Bewerkt door: LB

10/08/17 - 15u25 Bron: ANP

© Twitter / El Mundo.

Toeristen op het strand van het Spaanse Zahara de los Atunes stonden gisteren gek te kijken toen ineens een boot met daarop veertig migranten aankwam, melden Spaanse media. De vluchtelingen liepen wat verdwaasd tussen de strandgangers door in de provincie Cádiz.

De Guardia Civil in Andalusië sprak over "een uitzonderlijke situatie die zeker niet elke dag voorkomt".



De vluchtelingenboot had de Straat van Gibraltar overgestoken en was op het stuk strand nabij Gibraltar gelopen. Op beelden is te zien hoe de migranten de boot uit springen en tussen de toeristen lopen.



Door de rustige weersomstandigheden zijn in de afgelopen weken steeds vaker migranten bij de Spaanse kusten aangekomen.