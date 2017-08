Russell werd vijf weken na droomhuwelijk getroffen door beroerte: "Ik moest mijn man leren om weer van mij te houden"

Sven Van Malderen

10/08/17 - 15u29 Bron: Daily Mail/The Sun 10/08/17 - 15u29 Bron: Daily Mail/The Sun

© Facebook.

Stralend keken ze de toekomst tegemoet tijdens hun trouwdag. Russell Hanford (37) was een gemotiveerde projectmanager die in zijn vrije tijd ging windsurfen, zijn partner Rachel (32) deelde zijn passie voor de wilde natuur. Een huwelijksreis naar het eiland Rodrigues en een baby zouden hun geluk compleet maken. Maar helaas: amper vijf weken nadat ze elkaar het jawoord gegeven hadden, stortte hun wereld in.

Russell raakte in 2014 immers half verlamd nadat hij op het werk een beroerte gekregen had. Een bloedprop in de hersenen bleek de boosdoener. Haar sportieve echtgenoot lag nu plots uitgeteld in een ziekenhuisbed. Wat zou de toekomst brengen, vroeg Rachel zich vertwijfeld af.



Ruim 2,5 jaar later kent de vrouw uit het Britse graafschap Dorset het antwoord. Uiterlijk lijkt er niets mis met haar levenspartner. Wie Russell ziet, zou denken dat hij hoogstens eens last heeft van een verkoudheid. Maar als hij wil praten, ontbreken hem de woorden. Letterlijk. Dat hij met moeite een deftige zin kan uitspreken, frustreert hem mateloos.



Geen emoties

Maar zelfs dat is vooruitgang te noemen. In het begin voelde het voor Rachel immers aan alsof ze een vreemde mee naar huis gebracht had. Russell was niet in staat om zich uit te drukken of emoties te tonen, zij moest hem bijgevolg leren om opnieuw van haar te houden.



"Dat proces verliep heel langzaam. Ik heb me vaak eenzaam en wanhopig gevoeld. Als we elkaar kruisten in de woonkamer voelde ik nooit meer een liefdevolle streling of een kus op de wang. In bed pakte hij me nooit meer vast. Ik huilde soms stilletjes terwijl hij aan het slapen was. 'Is dit nu hoe ons leven er voortaan zal uitzien?', vroeg ik me af. Ik kreeg te horen dat niemand het me zou kwalijk nemen als ik hem in de steek liet. Maar zoiets heb ik nooit overwogen, ik zie hem daarvoor veel te graag." © Rachel Hanford.

Hartaanval

Rachel was 21 toen ze Russell voor het eerst tegen het lijf liep in een café in Bournemouth. Hij straalde zelfzekerheid uit en bleek een vlotte babbelaar, het klikte dan ook onmiddellijk. Tijdens het derde afspraakje was het wel even schrikken: de jongeman vertelde dat hij op z'n 23ste een hartaanval gekregen had. "Maar niemand kon daar een deftige uitleg voor geven. Hij leek kerngezond en in zijn familie waren er ook geen precedenten. Het was een medisch mysterie."



Drie jaar geleden leek er evenmin een vuiltje aan de lucht. "Net voordat hij die beroerte zou krijgen, hadden we nog met elkaar gesms't. Ik dacht dat zoiets enkel bij oudere of ongezonde mensen gebeurde. Russell was amper 35 jaar en topfit. Ik voelde woede, want het was zo oneerlijk. We waren nog maar net vijf weken getrouwd. Waaraan hadden we dit in godsnaam verdiend?"



"Ik vreesde het ergste"

"Russell zag er verschrikkelijk uit. De rechterzijde van zijn lichaam was verlamd en de helft van zijn gezicht hing slap. Hij probeerde iets te zeggen, maar er kwam geen woord uit. Ik vreesde het ergste. Ik was er zeker van dat hij er een zware handicap ging aan overhouden of in het ergste geval zelfs zou sterven."



"En weet je waar ik ook zwaar mee in mijn maag zat? Dat hij niet meer zou weten wie ik was. Daarom toonde ik hem mijn ring en vroeg ik constant of hij zich nog de dag herinnerde dat we getrouwd waren. Ik was niet van plan om weduwe te worden, ik wilde hem niet laten sterven." © Rachel Hanford.

"Heel kortaf"

Russell lag eerst nog drie weken in een ziekenhuis in Southampton. Na die periode besefte Rachel pas echt wat voor helse strijd haar te wachten stond. "De man die thuis naast me zat, was niet de Russell die ik kende. In de eerste maanden reageerde hij heel kortaf, kwaad en gefrustreerd. Van een lach of enige affectie was geen sprake. Vroeger kuste hij me elke ochtend, dat miste ik nu enorm. Ik wilde zo graag dat hij zijn liefde toonde, maar hij was er niet toe in staat."



Rachel besefte dat er nog maar één ding opzat: zelf haar groot hart tonen en hopen dat die affectie beantwoord zou worden. "Als ik de oude Russell terugwilde, moest ik hem laten zien hoe close we in het verleden geweest waren. Ik knuffelde en kuste hem zo veel mogelijk. Na elk gesprek zei ik dat ik van hem hield en vroeg ik hem die woorden te herhalen. Soms negeerde hij me, maar ik weigerde op te geven. Zelfs de kleinste lach op zijn gezicht voelde voor mij aan als een enorme overwinning."



De zwaarste klap kwam er enkele maanden nadat Russell het hospitaal verlaten had. "De dokter die zijn dossier opvolgde, reageerde heel bot. Hij zei dat er na een half jaar sowieso geen verbetering meer zou optreden. Dat nieuws voelde als een messteek in ons hart. Toen we buitenkwamen, hield Russell niet op met wenen. Ik had hem nog nooit zo overstuur gezien." © Rachel Hanford.

"Tranen in de ogen"

In juli 2015 merkte Rachel echter plots een spectaculaire evolutie. "Toen we in bed kropen, zei hij spontaan dat hij me graag zag. Het leek alsof hij die zin voor de allereerste keer zei, ik kreeg meteen tranen in mijn ogen. Ondanks alles hield hij dus toch nog van mij."



Rachel probeert nu zo veel mogelijk de zinnen van haar echtgenoot zelf aan te vullen. "Zijn brein kan je vergelijken met een bibliotheek waar alle boeken van de rekken gevallen zijn. Hij gaat op zoek naar de juiste woorden, maar dat boek ligt nu niet meer op de juiste plaats."



"Meer heb ik niet nodig"

De Hanfords delen nu hun pakkende verhaal om de campagne van de British Heart Foundation te steunen. Bedoeling is om meer middelen vrij te maken voor preventie en behandelingen. "Russell heeft altijd een kaartje op zak waarop staat: 'Ik heb een beroerte gehad. Een gesprek voeren is lastig voor mij, dus wees geduldig alstublieft'. Hij heeft af en toe nog wel eens een mindere dag, maar we slaan er ons wel door."



Dat de oude Russell stap voor stap weer terugkeert, biedt een enorme troost. "Hij doet dingen die door de schade aan zijn hersenen eigenlijk niet meer mogelijk zijn, zoals windsurfen met zijn vrienden. Tegenwoordig houdt hij zich vooral bezig met spraakoefeningen, fietsen of gewoon rondsurfen op internet. Of hij ooit nog zal kunnen gaan werken, is een groot vraagteken. En een kind of niet, daar zijn we ook nog niet uit. Maar Russell is hier nog om mijn hand vast te houden en te zeggen dat hij van me houdt, meer heb ik niet nodig."