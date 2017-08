Guam: petieterig maar strategisch eiland, ongewild speelbal tussen spierballengerol

Joeri Vlemings

Het is Amerikaans grondgebied en het ligt binnen het bereik van Noord-Koreaanse aanvalsraketten. Met ook nog eens twee onvoorspelbare leiders aan de knoppen van beide landen is Guam de ongewilde speelbal van wederzijds - voorlopig gelukkig nog enkel verbaal - machtsvertoon. De eilandbewoners zijn er niet gerust in, ook al gaat het leven van alledag op Guam gewoon verder.

Guam ligt in de Stille Oceaan, ongeveer 3.000 km ten noorden van Australië, 2.600 km ten zuiden van Japan, en 6.100 km ten westen van Honolulu. Het eiland heeft een oppervlakte van 550 km². Op zijn breedst meet het 20 km, op zijn smalst amper 6 km. Merkwaardig: Hagåtña, de op één na kleinste gemeente van het eiland met slechts 1.050 inwoners, is de hoofdstad. Guam zelf telt in totaal zo'n 163.000 inwoners, niet meer dan een stadje in de Amerikaanse Midwest. Petieterig dus, en afgelegen, ver van mogelijk lastige buren. Het lijkt vooral een oord met paradijselijke stranden en romantische zonsondergangen, waar het goed toeven is.



En dat zullen de eilandbewoners - van etniciteit nog altijd grotendeels de oorspronkelijke Chamorro - wel beamen. Maar net hun ligging speelt hen parten, in combinatie met hun geschiedenis. In 1898 kwam Guam, dat toen al een paar eeuwen bij Spanje hoorde, in Amerikaanse handen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette Japan 2,5 jaar lang het eiland, maar op 21 juli 1944 heroverde de VS het. 'Liberation Day' wordt elk jaar gevierd op dezelfde dag als onze nationale feestdag. Lees ook Bewoners Guam doodsbang: "Wij zijn onderpand van oorlog tussen 2 rotverwende leiderskindjes"

De VS hield na de oorlog een derde van het grondgebied in bezit voor militaire doeleinden. Het bracht er in het zuiden een marine- en in het noorden een luchtmachtbasis (Andersen Air Force Base) onder, samen met een geschatte troepenmacht van 6.000 tot meer dan 12.000 soldaten. Mogelijk zal de VS nu nog meer Amerikaanse soldaten laten overbrengen uit het Japanse Okinawa. Strategisch is Guam erg belangrijk voor Amerika in de Aziatisch-Pacifische regio: het huisvest de meest westelijk gelegen legerbases van de VS.



Dat maakt ook dat Guam op 'maar' 3.500 km van Pyongyang ligt, een afstand die Noord-Korea inmiddels technologisch zou kunnen overbruggen met middellangeafstandsraketten. En van die vooruitgang maakt het spierballengerol van Kim Jong-un dankbaar graag gebruik door het eiland te bedreigen. Dat is niet voor het eerst, maar nu zou Noord-Korea vanaf het eigen grondgebied Guam dus ook effectief kunnen treffen. Na de vorige keer, in 2013, kwam Thaad er, een militair verdedigingssysteem dat aanvalsraketten uit de lucht kan halen. © thinkstock.