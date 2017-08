Belgisch jongetje (8) verdronken in zwembad op vakantie in Costa Rica

Door: Stéphanie Romans

Een Belgisch jongetje van acht jaar is op vakantie in Costa Rica verdronken in het zwembad van het hotel. Het jongetje ging dinsdag na het eten zwemmen. De politie vermoedt dat er daardoor voedsel in zijn luchtwegen terecht kwam.



Hij kreeg geen lucht meer, verloor het bewustzijn en kreeg water binnen waardoor hij verdronk. Redders en een dokter uit het hotel probeerden het kind nog te redden, maar reanimatie haalde niets meer uit.



Het jongetje was afgelopen zaterdag met zijn ouders naar Costa Rica afgereisd. Sinds maandag verbleven zij in hotel La Fortuna, in La Fortuna de San Carlos, Alajuela. Er komt nog een autopsie om de doodsoorzaak vast te stellen.