Eerste orkaan van het seizoen nadert Mexico

Bewerkt door: ib

10/08/17 - 04u30 Bron: Belga

In Mexico veroorzaakt Franklin al extra hoge golven. © reuters.

De tropische storm Franklin is gisteren geherkwalificeerd tot orkaan van de eerste categorie. Hij bevindt zich in de Golf van Mexico en zou later vandaag de kust van Mexico bereiken. Franklin is de eerste orkaan van het seizoen, dat volgens wetenschappers "erg actief" zou kunnen worden.