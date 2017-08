Monsterscore van bijna 99 procent: Rwandese kiescommissie bevestigt overwinning Kagame

Door: redactie

De Rwandese kiescommissie heeft de overwinning van president Paul Kagame bij de verkiezingen van 4 augustus bevestigd. Kagame kreeg volgens de commissie 98,79 procent van de stemmen achter zijn naam. Ook bij de vorige twee presidentsverkiezingen zat Kagame telkens rond de 90 procent.

De 59-jarige Kagame zag zich geconfronteerd met twee tegenkandidaten, maar het was op voorhand al duidelijk dat zij geen schijn van kans hadden. De groene Frank Habineza en de onafhankelijke Philippe Mpayimana kregen slechts luttele uren voor de start van de campagne, half juli, groen licht voor hun kandidatuur en konden toen pas geld beginnen inzamelen voor de campagne. Habineza behaalde uiteindelijk 0,48 procent en Mpayimana 0,73 procent. Nog volgens de kiescommissie lag de opkomst rond de 96,42 procent.



Paul Kagame is de sterke man in Rwanda sinds het Rwandees Patriottisch Front (RPF) in juli 1994 de extremistische Hutu-regering omverwierp, die een genocide ontketende waarbij 800.000 doden vielen. In dat jaar werd Kagame vicepresident, om in 2000 president te worden. Kagame krijgt lof voor de spectaculaire ontwikkeling, vooral op economisch vlak, van zijn land sinds de genocide. Maar tegelijk wordt hij ervan beschuldigd de vrijheid van meningsuiting te fnuiken en elke vorm van oppositie te onderdrukken. Vele opposanten worden vermoord, gevangen gezet, of verplicht tot ballingschap.