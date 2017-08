Na week van speculaties: mysterie van twee Franse vrienden die allebei plots stierven tijdens diner in tuin opgelost

Koen Van De Sype

De plaats waar het noodlot toesloeg: het terras van Lucien Perot. © Twitter.

De burgemeester van Authon-du-Perche - op 150 kilometer van Parijs - omschreef het tafereel alsof de tijd plots was gestopt. Toen een buurvrouw hun dode lichamen vond, zat Lucien Perot (69) rechtop aan de tuintafel met voor zich een half leeggegeten bord rosbief en bonen, een stokbrood, een stuk camembert en een glas wijn. Zijn kameraad Olivier Boudin (38) lag op zijn rug op de grond. Nergens waren tekenen van een overval of geweld te bespeuren en een week lang brak Frankrijk zich het hoofd over wat er met de twee was gebeurd. En nu heeft een autopsie eindelijk duidelijkheid gebracht.

Er werd meteen gespeculeerd over wat er met de twee was gebeurd, maar omdat er geen sporen van geweld leken te zijn, schoof de focus van het onderzoek naar wat de mannen aan het verorberen waren. De politie besloot het blik bonen mee te nemen voor onderzoek, om te zien of er geen sprake was van een extreem geval voedselvergiftiging. En ook het vlees, de camembert, het brood en de wijn werden naar het Pasteur Instituut in Parijs gestuurd. Maar de tests bleken allemaal negatief.



Autopsie

Het onderzoek zat muurvast, maar uiteindelijk maakte een autopsie na een week een einde aan het mysterie. En de doodsoorzaak bleek onwaarschijnlijk. Volgens het rapport van de lijkschouwer had de oudere man meer dan 5,52 promille alcohol in zijn bloed en was hij gestikt toen hij probeerde om een stevig stuk rosbief van 44 gram zonder goed te kauwen door te slikken. Volgens het verslag omdat hij verscheidene tanden miste. De jongere man bleek te lijden aan een hartaandoening en had een hartaanval gekregen, vermoedelijk toen hij zijn kameraad zag sterven.