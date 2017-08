"Hij is lief, kan niet liegen en ruimt constant op: autisme maakt van mijn echtgenoot net perfecte man"

Koen Van De Sype

9/08/17 - 16u43 Bron: Daily Mail

© rv.

Ze ontmoetten elkaar nog vóór hij de diagnose kreeg dat hij aan het syndroom van Asperger leed, maar de Britse Hannah Bushell-Walsh (40) dankt nog altijd de hemel dat ze haar man Steve (35) tegen het lijf liep. "Zijn autismespectrumstoornis maakt van hem net de perfecte echtgenoot en vader. Hij is alles wat ik wilde van een man en ik zou niets aan hem veranderen, zelfs niet als ik het kon", vertelt ze.

Het gezin was twee jaar geleden met de kinderen op vakantie in Center Parcs, toen duidelijk werd dat er iets aan de hand was met Steve. "We hadden net een middag potten gebakken en versierd tijdens een workshop en de meeste deelnemers waren al vertrokken", aldus Hannah. "Plots gilde Steve het uit, op zijn gezicht een mix van ergernis en boosheid: 'Er zijn hier geen regels!' Ik was geschokt. "Ik wist wel dat hij de dingen graag gestructureerd had, maar dit was wel van een heel andere orde."



Hoog IQ

Enkele weken later werd duidelijk wat er écht speelde. Steve leed aan een neurologische aandoening: het syndroom van Asperger, een lichtere vorm van autisme. Patiënten hebben vaak een hoog IQ en zijn welbespraakt, maar vinden het moeilijk om zich te uiten in groepen en pikken minder goed subtiele vormen van communicatie op, zoals lichaamstaal en sarcasme. Ze zweren bij regels en routine. Lees ook "Stop met pesten!" Autistische jongen naar het ziekenhuis nadat pesters een plank aan zijn hoofd nagelden

"Dat beschrijft mijn man perfect", aldus Hannah. "Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, was ik meteen dol op hem. Ik kwam uit een lange relatie die mijn zelfvertrouwen met de grond gelijk had gemaakt en opeens zat daar die lieve en verlegen man voor mij. Heel anders dan mijn ex, die er dan wel spannend en verleidelijk uitzag, maar me alleen maar wilde domineren."



In een groep of op een plaats waar veel mensen samen waren, hield hij zich inderdaad altijd wat afzijdig. "Zelfs nu nog, als we op restaurant gaan, zal ik altijd als eerste naar binnen stappen, om een tafel vragen, bestellen en afrekenen", zegt ze. "Toen we nog aan het daten waren, vond ik zijn gedrag soms ook wel hilarisch. Ik zal nooit het feestje vergeten waarop Steve in een hoek werd gedreven door een dronken vrouw die duidelijk een oogje op hem had en hem allerlei persoonlijke dingen toevertrouwde. Een uur lang stond hij daar, luisterde hij en knikte hij beleefd."



Poetsen

"Hij is ook altijd degene die de opkuis doet als het feest voorbij is. Ook thuis ruimt hij altijd op en hij doet niets liever dan poetsen. Hij is ook niet in staat om te liegen of uitvluchten te bedenken. Mijn echtgenoot is de liefste, zachtste en meest betrouwbare man die ik ken. We zijn nu vier jaar getrouwd en mijn hart maakt nog altijd een sprongetje als ik hem zie." © rv.