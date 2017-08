Oproep hulporganisaties: "Heropen vliegveld Jemen voor humanitaire hulp"

Door: redactie

9/08/17 - 15u00 Bron: ANP

Donoren in een bloedtransfusiecentrum in Sanaa. © reuters.

Vijftien hulporganisaties roepen de strijdende partijen in Jemen op om het belangrijkste vliegveld in hoofdstad Sanaa te heropenen. Het vliegveld is al een jaar dicht, waardoor duizenden ernstig zieke patiënten het land niet kunnen verlaten en humanitaire hulp wordt belemmerd, schreven de organisaties, waaronder het International Rescue Committee vandaag in een gezamenlijke verklaring.